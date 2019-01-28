رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي نظيره وادي دجلة مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وستقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل 3 وخسر 3 مباريات.

وستكون مباراة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت بصوت مؤمن حسن وقناة النيل للرياضة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي مع وادي دجلة اليوم عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.