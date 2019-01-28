الان تتابع مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

تنطلق مباراة إيران واليابان في منافسات دور نصف نهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019، اليوم الاثنين الموافق 28 يناير في منافسة يصعب التوقع بنتائجها.

مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد مواجهة خارج التوقعات تجمع بين منتخب كوريا ايران مع المنتخب اليابان في منافسة قوية يسعى كلا منهم إلى حسمها لصالحه والصعود إلى الدور النهائي من البطولة الآسيوية.

مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019

وقد أوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة الصفراء أسود فارس في المجموعة الرابعة رفقة العراق وفيتنام واليمن، ونجحوا في تصدرها والتأهل على حساب الرفقاء بعد جمع 7 نقاطٍ من انتصارين وتعادل مع أسود الرافدين.

مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019

ثم قابلوا عمان في دور الـ16 وانتصروا عليها بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي كانوا على موعد مع مواجهة صعبة ضد الصين حولوها لمباراة في المتناول والتهموا التنين بالثلاثة.

مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019

على الجانب الآخر وقعت اليابان في المجموعة السادسة والأخيرة في كأس آسيا 2019 رفقة أوزبكستان وعمان وتركمانستان ونجحت في الحصول على العلامة الكاملة 9 نقاطٍ من 3 انتصاراتٍ وتأهلوا للدور الثاني والذي قابلت فيه السعودية القوية والفتية بشبانها وتخطتها بهدفٍ نظيف وفي ربع النهائي أسقط الساموراي فيتنام بهدفٍ نظيفٍ أيضاً وضعهم في مواجهة إيران في نصف النهائي.

مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019

لن يغيب أي لاعب عن منتخب إيران قبل المواجهة المرتقبة ضد اليابان في نصف نهائي كأس آسيا للإصابة أو الإيقاف، بل ستكتمل صفوفه بعودة وحيد أميري لوسط الميدان بعد غيابه عن مباراة الصين بداعي الإيقاف، وذلك بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في مباراة دور الـ16 ضد عمان.

مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019

سيعتمد المدرب كارلوس كيروش على نفس الطريقة التي تسببت في وصول لفريقه لنصف النهائي، وسيعود أميري لوسط الميدان أمام الرباعي ديجاكاه وإبراهيمي جاهانبخش وتاريمي، أما الهجوم فسيتواجد به أزمون وحيداً.

مشاهدة مباراة ايران واليابان بث مباشر في نصف نهائي كاس آسيا 2019

موعد مباراة ايران واليابان في كأس آسيا والقنوات الناقلة

المباراة: إيران ضد اليابان نصف النهائي المباراة رقم 49

الملعب: استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الحكم: كريستوفر جيمس بيث

مساعد حكم: ماثيو جميس كريم

مساعد حكم: انتون سشيتين

حكم رابع: دونج جين كيم

المعلق : علي محمد علي

التوقيت: تبدأ المباراة تمام الساعة الرابعة بالتوقيت المصري، الخامسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة:

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