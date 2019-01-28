شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط من لقاء الهلال والفيحاء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)• كان الفيحاء البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه اسبريا، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي لمس الكرة باليد.
• سجل لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو، اسمه في صدارة لاعبي الهلال الأجانب الأكثر تسجيلاً للأهداف، برصيد 61 هدفاً، متجاوزاً مواطنه تياغو نيفيز صاحب الـ59 هدفاً بقميص الزعيم.
• تأكد غياب اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا عن لقاء الفتح القادم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمس.
• حرمت تقنية الفارالمهاجم الفرنسي قوميز من زيادة غلته التهديفية ووصوله للهدف رقم 13، بعد أن قرر الحكم الهولندي كيفين عدم احتساب الهدف، بداعي لمس الكرة باليد.
• ظهر حارس الهلال، العماني علي الحبسي في مباراة الأمس مرتدياً قناعاً واقياً على الوجه، بناء على نصيحة طبية، عقب الإصابة التي لحقت به في إحدى الحصص التدريبية.
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