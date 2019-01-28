زعيم.. وعالي مكانك

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

عزز الهلال صدارته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بفوزه على مضيفه الفيحاء 5/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن لقاءات الجولة الـ17. كما تخطى الفتح نظيره القادسية 2/0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ففي المجمعة، أضاف الهلال 3 نقاط إلى رصيده ليصل للنقطة 40، بعد فوزه القوي بخماسية تناوب على تسجيلها جوناثان سوريانو (هدفين)، وكارلوس إدواردو (هدفين)، وجيلمين ريفاس (هدف)، في حين جاء هدف الفيحاء الوحيد عن طريق لاعبه ضيف الله القرني، وبذلك يحافظ الهلال على صدارته سلم الترتيب بـ40 نقطة، فيما بقي الفيحاء على نقاطه الـ15 في المركز الـ13 مؤقتاً.

وفي الأحساء، فاز الفتح على نظيره القادسية 2/0، وجاء الهدف الأول للفتح من ركلة جزاء سددها بنجاح المحترف في صفوف الفريق جواو بيدرو، وفي الوقت بدل الضائع، أضاف اللاعب محمد المجحد الهدف الثاني للفتح ليصل للنقطة 22، محتلاً المركز التاسع، فيما تراجع القادسية للمركز الـ11 بنقاطه الـ20.

وشهدت المباراة طرد لاعب القادسية أحمد الزين بالبطاقة الحمراء، بعد عودة الحكم محمد الهويش لتقنية الفيديو، قبل دقائق من إعلان الحكم نهاية الشوط الأول.