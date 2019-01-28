شكرا لقرائتكم خبر عن الجبالي ينضم للفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

تعاقدت إدارة الوحدة مع اللاعب التونسي عصام الجبالي، قادماً من «روزنبورغ» النرويجي، وسيخضع اللاعب للكشف الطبي قبل التوقيع رسميا في كشوفات الفريق.

من جهة أخرى، اختتم الفريق الكروي الأول تحضيراته لمواجهة الحزم اليوم، على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتدريبات تكتيكية ولياقية لمدة ساعة، على ملعب الفريق، وسط مشاركة من جميع اللاعبين، باستثناء على النمر الذي يخضع لعلاج مكثف من قبل الجهاز الطبي، ويحتاج لفترة راحة أطول، قبل عودته لتمثيل الفريق. وأبلغ الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري ميدو، لاعبي الفريق، بضرورة تأدية التدريبات عقب الانتهاء من مواجهة الحزم، استعداداً للقاء التعاون السبت القادم.