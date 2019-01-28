القادسية يحتج

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) رفعت إدارة القادسية بعد نهاية مباراة فريقها مع الفتح مساء أمس، احتجاجاً رسمياً للجنة الانضباط والأخلاق، على خلفية مشاركة لاعب الفتح محمد الفهيد، بحجة تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة فريقه الماضية مع الوحدة في الجولة الـ16 من دوري ولي العهد الأمير رفعت إدارة القادسية بعد نهاية مباراة فريقها مع الفتح مساء أمس، احتجاجاً رسمياً للجنة الانضباط والأخلاق، على خلفية مشاركة لاعب الفتح محمد الفهيد، بحجة تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة فريقه الماضية مع الوحدة في الجولة الـ16 من دوري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحرصت إدارة نادي القادسية على رفع أوراق الاحتجاج للجنة الانضباط في الوقت المسموح، مستوفية جميع الثبوتات التي تدين الحالة.



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