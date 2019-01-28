شكرا لقرائتكم خبر عن بايزا يتقدم بعثة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

تقرر غياب اللاعب المخضرم في صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حسين عبدالغني عن مواجهة الفريق القادمة أمام التعاون، بداعي الإصابة التي تعرض لها اللاعب في لقاء الوحدة ضمن منافسات كأس الملك.

واستعان المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، باللاعب التشيلي الجديد بايزا لقائمة الفريق المغادرة للقصيم لمواجهة التعاون، ومن المتوقع أن يتواجد بايزا على دكة الاحتياط، ليحل بديلاً متى ما دعت الحاجة الفنية لإشراكه.

كما تقرر غياب اللاعب العائد حديثاً لصفوف القلعة تيسير الجاسم عن لقاء التعاون، في حين باتت مشاركة حارس الفريق محمد العويس مؤكدة.