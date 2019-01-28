6 رؤساء للجنة المسابقات في عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تبادلت 6 شخصيات رئاسة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال عامين فقط، أي بمعدل رئيس كل 4 أشهر، وهو ما يعكس حالة عدم استقرار إداري في كرة القدم السعودية.

فخلال عهد الإدارة السابقة لاتحاد كرة القدم برئاسة عادل عزت، مر على لجنة المسابقات 4 رؤساء تقدمهم خالد المقرن كأول الأسماء التي أشرفت على هذه اللجنة في التجربة الانتخابية الثانية لاتحاد كرة القدم، إلا أنه لم يستمر سوى شهر ونصف الشهر، بعد أن أدرجت لجنة المسابقات تحت إدارة عمليات كرة القدم بإشراف المقرن، بينما أوكلت مهمة رئاسة لجنة المسابقات لنائبه نعيم البكر.

بعد ذلك تولى المهمة لؤي السبيعي ولم يمض في منصبه سوى 70 يوما، لتوكل المهمة إلى عبدالإله مؤمنة، والذي تم إقصاؤه أيضا مع قدوم الاتحاد المزكى بقيادة قصي الفواز بعد 8 أشهر قضاها في عمل اللجنة، ثم ترأس اللجنة عادل البطي الذي كشف الفوضى الحقيقية في عمل اللجنة بتقديم استقالته نتيجة إصدار الاتحاد بيان نقل مباراة النصر وأحد ضمن الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون علمه أو أخذ مشورته، كما أوضح في تبرير قرار استقالته من منصبه وبقية أعضاء اللجنة الجدلية.

وبدأ تدوير الأسماء في هذه اللجنة مجددا من خلال إعادة عبدالإله مؤمنة مرة أخرى خلفا للبطي.

وطوال هذه الفترات، استمر الجدل حول عمل لجنة المسابقات، بعد أن شهد جدول الدوري تغييرات واسعة قبل انطلاقته وتعديلات في مواعيد المباريات، ولعب مواجهات جماهيرية في وقت واحد، الأمر الذي أثار ردة فعل الشارع الرياضي السعودي ومن قبلهم الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي أبدى استياءه من عمل اللجنة.