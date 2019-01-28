شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب النيجر لتحديد موعد مواجهة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابا إلي نظيره في النيجر من أجل تحديد موعد مباراة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ، حيث يفاضل منتخب النيجر بين 3 مواعيد هي 22 أو 23 أو 24 مارس المقبل ، ويرغب اتخاد الكرة في اقامة اللقاء احد يومي 22 أو 23 مارس خاصة وأن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر .

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على سفر منتخب مصر إلى النيجر ونيجيريا فى مارس المقبل بطائرة خاصة.

ناقش اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، السفر إلى النيجر ونيجيريا بطائرة خاصة لتجنب إجهاد اللاعبين من الرحلتين، قبل الموافقة على الطلب وبدء التحرك لإنهاء هذا الآمر.