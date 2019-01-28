شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك تدريباته اليوم، الإثنين استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة العشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا بعد المران الختامى استعدادا لمواجهة الفريق الفيومى، وشدد جروس المدير الفنى للفريق فى حديثه مع اللاعبين إنه لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين خاصة إن الفريق بعد ذلك سيكون لديه مواجهة هامة مع جورماهيا الكينى، يوم الأحد المقبل، فى افتتاح مباريات الفريق الأبيض بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

من المقرر أن يحسم جروس خلال الساعات الجارية مدى إمكانية الاستعانة بأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض فى مواجهة المقاصة من عدمه بعد ابتعاده عن قوائم الأبيض فى المباريات الماضية.