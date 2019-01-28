شريف سيد
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خطوة جديدة للاستفادة من ميزة استضافتها لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، عندما تواجه قطر في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأسيوية، وذلك عبر منح مشجعيها تذاكر مجانية.
ووفق وسائل الإعلام الإماراتية، فإن مجلس أبوظبي الرياضي اشترى التذاكر المتبقية للمباراة التي ستجرى بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي وسيقوم بتوزيعها على الجماهير قبل اللقاء.
ونقل عن نهيان بن زايد رئيس المجلس قوله: "لقد أثبت رجال الأبيض أنهم نجوم فوق العادة بعزيمتهم وإرادتهم الشجاعة من أجل إعلاء...
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن عن مفاجأة لجماهيرها قبل مباراتها مع قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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