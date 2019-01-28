محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم ملخص لأهم أهداف المباريات التي اقيمت يوم الأحد 27 يناير بمختلف الدوريات حول العالم. كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاثية تشيلسي في شيفيلد وينزداي هدفا كريستال بالاس في توتنهام الدوري الإيطالي هدف تورينو في انترناسيونالي الدوري الإسباني هدفا برشلونة في جيرونا الدوري الألماني أهداف مباراة بايرن ميونيخ وشتوتجارت

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. تشيلسي يمطر شباك شيفيلد بثلاثية.. وبرشلونة يعبر جيرونا بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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