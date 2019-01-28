رياضة | الزمالك يحسم الجدل بشأن رحيل طارق حامد وعبد الله جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم الجدل بشأن رحيل طارق حامد وعبد الله جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن موقف ناديه من رحيل الثنائي طارق حامد وعبدالله جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويرغب بيراميدز في ضم الثنائي بعدما أعلن تركي آل الشيخ مالك النادي عن تقديم عرضا لنادي الزمالك لضم حامد وجمعة. وقال المشرف على الكرة لإن الثنائي مستمر في صفوف الزمالك ولن يرحل أي لاعب من القوام الأساسي الفريق، مؤكدا أن النادي لن يفرط في أي لاعب مهما كانت الإغراءات في ظل المنافسة على بطولة الدوري. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة فيما يأتي بيراميدز في الوصافة ب٣٩ نقطة.

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