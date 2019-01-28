رياضة | هل يغير ليفربول طريقته أمام ليستر سيتي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يغير ليفربول طريقته أمام ليستر سيتي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير صحفية أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق يمتلك خيارا دفاعيا آخر يجب أخذه بعين الاعتبار قبل مواجهة ليستر سيتي في الأنفيلد.

وأشارت التقارير إلى أنه على الرغم من أن العديد من المؤيدين يريدون من كلوب التوقيع على مدافع جديد ومتنوع لمساعدة مدافعي الفريق على مواجهة الإصابات المتراكمة إلا أن كلوب أصر على أن فريقه قادر على التعامل مع قوة الدوري الممتاز.

ورحب كلوب بعودة لوفرين إلى التدريب في ميلوود في الأيام القليلة الماضية ولكن عودته لا تحل كل مشاكله.

وذكرت التقارير أنه بوجود ثلاثة مدافعين أساسيين وظهيرين من الظهير الأيسر فإنه سيتعين على كلوب إما تسليم رافا كاماتشو الجناح الطبيعي أو ظهوره الأول في الظهير الأيمن أو لعب فابينيو إلى جانب جويل ماتيب أو لوفرين.