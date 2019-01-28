البث المباشر مباراة النصر واحد بث مباشر الان

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العالمي يدخل مباراة اليوم وهو منتشي بتأهله لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق الفيحاء بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على ملعب الملك سلمان، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف المتصدر الهلال، فبعد مرور 16 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في أربع وتلقى هزيمتين فقط، يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وأحد بث مباشر.
على الجانب الأخر يعيش فريق أحد موسمًا للنسيان حتى الآن في الدوري السعودي، ويتزيل الفريق جدول الترتيب برصيد 6 نقطة خلف الاتحاد الذي يمتلك 9 نقاط في المركز الخامس عشر، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 16 مباراة، لم يستطع تحقيق الانتصار سوى في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في 12 مواجهة.
وتنقل مباراة النصر وأحد اليوم عبر قناة السعودية الرياضية KSA SPORT في تمام الساعة17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية في بث حي.
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