شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على مضيفه لاتسيو (2-1)، مساء الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

سجل إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، هدف لاتسيو الوحيد بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 59، بينما أحرز جواو كانسيلو، وكريستيانو رونالدو (ركلة جزاء)، هدفي البيانكونيري في الدقيقتين، 74 و88.

وبذلك، ابتعد يوفنتوس بصدارة الكالتشيو، برصيد 59 نقطة، بينما تجمد لاتسيو عند 32 نقطة، بالمركز الثامن.