دورتموند يقسو على هانوفر

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محمد عثمان - الرياض - برلين - رويترز | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 00:10
سجل بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق، ليكتسح هانوفر المتواضع 5-1 ويبتعد بفارق تسع نقاط في صدارة جدول الترتيب.
وقال لوسيان فافر مدرب دورتموند: «كان الشوط الأول صعباً جداً علينا، ولكن بعد الاستراحة وبعد تسجيل الهدف الثاني أصبحت الأمور أسهل»، وأضاف: «سنستمتع بالانتصار اليوم، وغداً سنبدأ التركيز في مباراتنا المقبلة، لأننا أمام أسابيع حافلة بمباريات في كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا».
ويقبع هانوفر في المركز الـ17، وأصبح المدرب أندريه برايتنرايتر قاب قوسين من الإقالة بعد أن فشل في نيل دعم مجلس إدارة النادي قبل المباراة، وقال برايتنرايتر: «اللاعبون أعطوا كل ما لديهم.
لعبنا بشكل جيد حقاً لمدة ساعة خارج ملعبنا. أي شيء آخر سنعرفه في الأيام المقبلة».
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