شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يخشى طموحات وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 00:02

يلتقي الأهلي مع وادي دجلة اليوم (الاثنين) على ملعب بتروسبورت في الجولة العشرين بالدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأحمر» بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى الفوز بالنقاط الثلاث للاستمرار في زحفه للحفاظ على لقبه، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وحقق فوزاً كبيراً على المقاصة في لقاء

مؤجل (3- صفر).

فيما يسعى وادي دجلة إلى خطف الفوز للهروب من منطقة الهبوط، إذ يحتل المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.



من جانب آخر، رفض المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس إجراء تعديلات على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة غداً (الثلثاء)، لرغبته في الحفاظ على القوام الرئيس من أجل استمرار الانتصارات، إذ يتصدر الفريق «الأبيض» المسابقة برصيد 42 نقطة، ويبذل عدد من أعضاء مجلس الإدارة ضغوطاً على غروس للدفع بصانع الألعاب أيمن حفني بعد تلويح اللاعب برغبته في الانتقال لأحد الأندية من أجل الحصول على فرصة المشاركة.

على صعيد آخر، أوضح المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي كان من المقرر أن تبدأ في 14 حزيران (يونيو) المقبل قد تتأجل إلى 21 من الشهر ذاته، بناء على رغبة الاتحادات القارية، لإتاحة الفرصة لمنتخباتها للاستعداد الجيد للبطولة، خصوصاً أن البطولة ستعقب شهر رمضان، مؤكداً جاهزية بلاده لاستضافة البطولة في الوقت الذي يحدده الاتحاد الأفريقي «كاف».