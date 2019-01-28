شكرا لقرائتكم سواريس ينضم إلى إلانتر بالإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 00:04

أعلن ناديا ساوثمبتون الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم أول من أمس أن مدافع الأول الدولي البرتغالي سيدريك سواريس انتقل إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائياً، وخاض سواريس (27 عاماً) أكثر من 100 مباراة، وسجل مرتين منذ انضمامه إلى الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2015 للدفاع عن ساوثمبتون.



وأكد نادي إنتر ميلان انتقال اللاعب سيدريك سواريس إلى صفوفه في بيان، جاء فيه: «سيدريك سواريس هو لاعب جديد في إنتر. انضم المدافع الذي يبلغ 27 عاماً إلى الـنيراتزوري على سبيل الإعارة من ساوثمبتون مع خيار التعاقد معه نهائياً».

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الايطالي متأخراً بفارق 16 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، وبدوره أصدر ساوثمبتون بياناً معتبراً أن «الانتقال (سواريس) يساعد في تحقيق رغبة رالف هازنهوتل (المدرب الجديد) في إيجاد تشكيلة أقوى، مع أخذ المدير الفني في الاعتبار صعود الظهير الأيمن الشاب (الفرنسي) يان فاليري، بالإضافة إلى كاين رامسي، منذ وصوله إلى النادي».

ويأتي رحيل سواريس ضمن إطار الإصلاحات التي يقوم بها المدرب الجديد هازنهوتل، الذي نجح في قيادة ساوثمبتون للمركز الخامس عشر. وسمح النادي بعودة مهاجمه مانولو غابياديني إلى سمبدوريا الإيطالي، وانضمام ستيفن ديفيس إلى رينجرز الاسكتلندي لبقية الموسم على سبيل الإعارة، في وقت منح حارس مرماه فرايزر فورستر حرية الانتقال إلى نادٍ آخر.

سواريس خاض 100 مباراة. (أ ف ب)