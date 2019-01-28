شكرا لقرائتكم فوز ثامن على التوالي لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 01:42

حقق برشلونة حامل اللقب والمتصدر فوزه الثامن تواليا، وجاء بصعوبة على مضيفه وجاره المتواضع جيرونا 2- صفر الأحد في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأعاد برشلونة الفارق الذي يفصله عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الثاني الى 5 نقاط مجددا بعد أن تقلص السبت الى نقطتين إثر فوز نادي العاصمة على خيتافي 2- صفر.

وبعد أن شارك بديلا في مباراة المرحلة الماضية ضد ليغانيس (3-1) ونجح في قيادة فريقه إلى الفوز بمساهمته في الهدف الثاني الذي سجله الأوروغوياني لويس سواريز قبل أن يسجل بنفسه الثالث، وغاب عن التشكيلة بأكملها التي خسرت الأربعاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس على ملعب إشبيلية صفر-2، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى التشكيلة الأساسية لمباراة الدربي رغم أهمية مباراة الأربعاء المقبل التي يحتاج فيها فريقه الى الفوز بفارق ثلاث أهداف لمواصلة الدفاع عن لقب الكأس. ولعب أفضل لاعب في العالم خمس مرات مجددا دورا حاسما في الفوز بتسجيله الهدف الثاني الذي حرر فريقه وسمح له في الدقائق المتبقية من فرض ايقاعه على مضيفه الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين.