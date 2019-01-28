شكرا لقرائتكم الهلال يواجه بيراميدز ودياً في مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 01:51

أعلن نادي الهلال عن إقامة مواجهة ودية تجمعه بفريق بيراميدز المصري، في شهر مارس المقبل على ملعب جامعة الملك سعود.



ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «بعد الاتفاق بين الناديين الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا».

يشار إلى أن الهلال يتصدر ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، في حين يحل بيراميدز المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة.

ويتولى تدريب فريق بيراميدز المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي سبق له قيادة الهلال في الموسمين الماضيين.