سكري القصيم وفرسان مكة يهددان الأهلي والحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يحل الأهلي، رابع الترتيب برصيد 27 نقطة، ضيفا على التعاون السادس (26 نقطة)، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الـ 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتقارب الفريقان كثيرا في الأرقام، حيث يتفوق التعاون بتسجيله 32 هدفا، واستقبال مرماه 19 هدفا، بينما سجل الأهلي 31 هدفا، واستقبل مرماه 20 هدفا.

آخر فوز للتعاون على الأهلي في بريدة كان في موسم 2012 بنتيجة 2-1، بعد ذلك تقابلا في 5 مواجهات، كسب الأهلي مباراتين وحضر التعادل في 3 مباريات.

أما على صعيد دوري المحترفين، فقد التقيا 17 مرة، فاز الأهلي 6 مرات مقابل 3 مرات للتعاون، وحضر التعادل 8 مرات.

وتختلف نفسيات اللاعبين في لقاء اليوم، حيث يدخل لاعبو التعاون بمعنويات عالية بعد فوزهم الكبير على الشباب 3-0 في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خسر الأهلي أمام الوحدة بركلات الترجيح وودع البطولة.

النصر وأحد

في مباراة سبقها شد وجذب كبيران حول مكان إقامتها وموعدها، يرحل النصر إلى مدينة المجمعة الرياضة لتكون أرضه وملعبه وهو يستضيف اليوم فريق أحد.

ويسعى النصر صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة إلى تحقيق النقاط الثلاثة، وإيقاف مسلسل التعادلات التي صاحبه في آخر مباراتين.

في المقابل، يعي أحد أن التعرض إلى الخسارة سيشكل ضغطا كبيرا عليه وعلى الإدارة والجهاز الفني، لذلك سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مغادرة المركز الأخير الذي يحتله حاليا برصيد 6 نقاط فقط، معتمدا على تجديد دمائه بأسماء محلية وأجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الوحدة والحزم

بنشوة إقصاء الأهلي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يستضيف الوحدة نظيره الحزم بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، بهدف خطف كامل نقاط المباراة وتأكيد سير فرسان مكة بقيادة المدرب المصري أحمد حسام ميدو في الطريق الصحيح.

ويطمح الوحدة من خلال هذه المباراة في زيادة آلام الأهلي أيضا من خلال فض الاشتباك بينهما، حيث يملك كل منهما 27 نقطة، فيما يتفوق الأهلي بفارق الأهداف وهو ما كفل له احتلال المركز الرابع مقابل الخامس للوحدة. وفيما يعمل الوحدة للفوز، فإنه يأمل في الوقت نفسه خسارة الأهلي أمام التعاون اليوم لينفرد بالمركز الرابع. وقد لا يجد فرسان مكة الطريق ممهدا للفوز، كون الحزم صاحب المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة، يطمح هو الآخر للفوز وتحسين مركزه بين فرق الدوري.

الباطن والفيصلي

يمني الباطن النفس بفوز ثمين على الفيصلي ينقله من مركزه الحالي (الـ 14 برصيد 15 نقطة) إلى آخر أفضل، وذلك عندما يستضيفه اليوم على ملعبه.

في المقابل، فإن طموح الضيف يفوق طموح مستضيفه، فهو يريد التوغل نحو مراكز المقدمة التي لا يبتعد عنها كثيرا، حيث يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يعني فوزه الانتقال إلى مركز أفضل حال انتهت مباريات منافسيه كما يشتهي.