صديق جيسوس يؤكد بقاءه وصحيفة كرواتية تعلن رحليه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

تناولت وسائل إعلام أجنبية خبر إقالة المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس بشكل موسع، ما بين نفي الخبر وتأكيده، حيث نقلت صحيفة أبولا البرتغالية على لسان الصديق المقرب لجورجي جيسوس، المحلل أوكتافيو ماتشادو، نفيا لتلك الأنباء بعد تواصله المرئي مع جيسوس، مبينا أن الأخير سخر من خبر إقالته من تدريب الهلال.

وقال ما تشادو في حديثة لقناة CMTV «لقد ضحك جيسوس من سماع تلك الأخبار»، مضيفا أنه بانتظار وصول اللاعب الإيطالي جيوفينكو خلال الأيام المقبلة، وهو ما أكده وكيل أعمال اللاعب اندريا داميكو بأن اللاعب سينهي التزاماته سريعا والالتحاق بالهلال.

في المقابل، أكدت صحيفة Nether الكرواتية رحيل جيسوس، مبينة أن المدرب زوران ما ميتش سيصل إلى الرياض لاستكمال مفاوضاته مع الهلال هذا الأسبوع وخلافة جوسيس.

وأفردت الصحيفة الإنجازات التي حققها المدرب مع العين الإماراتي كبطولتي دوري الخليج العربي وبطولة رئيس الدولة.

وهو ما أكدته صحيفة الاتحاد الإماراتية التي أوردت نبأ عاجلا بطلب المدرب فسخ عقده مع العين لتولي مهمة تدريب الهلال.

وقالت صحيفة «بوابة العين» إن الشرط الجزائي الضخم سيمنع إقالة جيسوس من الهلال في الوقت الراهن.

وكان رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، كتب معلقا على أنباء رحيل جيسوس عبر حسابه في تويتر»لا غرابة.. هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة، الفريق مستقر، ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة (الفيحاء أمس) بقيادة المدرب جيسوس، نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله ومواصلة الصدارة».

الهلال مع جيسوس قبل مواجهة الفيحاء

لعب 25 مباراة

فاز 19 لقاء

تعادل 4 لقاءات

خسر مباراتين

سجل 61 هدفا

استقبل 22 هدفا