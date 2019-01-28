الفتح يربح جولة القادسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كسب الفتح نظيره القادسية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للفتح جواو بيدرو في الدقيقة 19، ومحمد المجحد عند الدقيقة 92. ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الـ11.
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