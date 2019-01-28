شكرا لقرائتكم محاولات لتقديم مباراة المنتخب أمام النيجر بسبب نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابا الي نظيره في النيجر من أجل تحديد موعد مباراة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ، حيث يفاضل منتخب النيجر بين 3 مواعيد هي 22 أو 23 أو 24 مارس المقبل ، ويرغب اتخاد الكرة في اقامة اللقاء احد يومي 22 أو 23مارس خاصة وأن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26من نفس الشهر .

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على سفر منتخب مصر إلى النيجر ونيجيريا فى مارس المقبل بطائرة خاصة.

ناقش اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، السفر إلى النيجر ونيجيريا بطائرة خاصة لتجنب إجهاد اللاعبين من الرحلتين، قبل الموافقة على الطلب وبدء التحرك لإنهاء هذا الآمر.

في سياق متصل، حدد مسئولو اتحاد الكرة إستاد الكلية الحربية لاستضافة تدريبات منتخب مصر في بطولة أمّم افريقيا المقبلة 2019 ،علي أن تقام مبارياته الرسمية علي إستاد القاهرة الذي يشهد حاليا أعمال صيانة وعملية زرع نجيلة جديدة استعدادا للبطولة.

تنطلق بطولة أمم أفريقيا والتى تستضيفها مصر ، يوم 21 يونيو المقبل.

كان اتحاد الكرة أضاف ملاعب الكلية الحربية والمكس والدفاع الجوي ضمن ملاعب أمم إفريقيا المقبلة.