شكرا لقرائتكم إنبي يطلب الحصول على خدمات مدبولي.. ولاعبان في الطريق للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، عرضا رسمياً من جانب إنبى للحصول على خدماته قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من المقرر أن يحسم مدبولى مع إدارة القلعة البيضاء مدى إمكانية رحيله من عدمه خاصة فى ظل عدم مشاركته مع الأبيض منذ بداية الموسم إلا إن رغبة إدارة الزمالك فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق تهدد رحيله عن الفريق.

يذكر أن مدبولى انضم فى الموسم الماضى للزمالك قادما من النصر للتعدين وشارك بشكل أساسى مع الفريق الأبيض إلا إنه فى الموسم الحالى خرج من حسابات المشاركة مع السويسرى جروس المدير الفنى للفريق.

في سياق آخر، كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك إن الأبيض اقترب من الحصول على توقيع 2 من اللاعبين صغار السن المتألقين فى الدورى هذا الموسم وذلك تمهيدا لضمهما فى الموسم الجديد إلا إنه رفض الكشف عن هويتهما خلال الوقت الحالى حفاظا على سير المفاوضات معهما.

جاءت خطة إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتفكير فى الموسم الجديد بالتوازى مع التدعيمات المطلوبة فى يناير حفاظا على استمرارية امتلاك الفريق لأفضل العناصر مع الحفاظ على القوام الأساسى للفريق فى شهر يناير بجانب التدعيم بشكل محدود بضم المغربى خالد بوطيب وأحمد سيد زيزو.