شكرا لقرائتكم مصير غامض ينتظر أيمن حفني من المشاركة أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة المقاصة، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة العشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا بعد المران الختامى استعدادا لمواجهة الفريق الفيومى وشدد جروس المدير الفنى للفريق فى حديثه مع اللاعبين إنه لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين خاصة إن الفريق بعد ذلك سيكون لديه مواجهة هامة مع جورماهيا الكينى، يوم الأحد المقبل، فى افتتاح مباريات الفريق الأبيض بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

من المقرر أن يحسم جروس خلال الساعات الجارية مدى إمكانية الاستعانة بأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض فى مواجهة المقاصة من عدمه بعد ابتعاده عن قوائم الأبيض فى المباريات الماضية.

في سياق متصل، عقد رئيس نادى الزمالك، جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، على هامش التدريبات الأخيرة للفريق للحديث عن كافة تفاصيل المرحلة الجارية سواء بشأن الصفقات أو منافسة الفريق الأبيض على لقب بطولة الدورى الممتاز حيث شدد رئيس الزمالك على مواصلة تقديم دعمه الكامل للفريق فى المرحلة المقبلة خاصة إنه لا يتأخر فى أية متطلبات للفريق ولكنه أنذر من أي فقدان جديد للنقاط بعد خسارة نقطتين أمام بيراميدز فى المباراة الماضية بالدورى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 3 / 3.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن تلك الجلسة التى عقدت يوم الجمعة الماضى شدد فيها رئيس نادى الزمالك للسويسرى كريستيان جروس على ضرورة استعادة الفريق لانتصاراته فى مواجهة الغد أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى ستقام بين الفريقين، على ملعب بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز حيث أوضح رئيس قلعة ميت عقبة فى تلك الجلسة لجروس إن أي نتيجة بخلاف الفوز أمام المقاصة ستعيق المسيرة الناجحة للأبيض هذا الموسم حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة بعد خوض 17 مباراة فاز الأبيض خلالها فى 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وتعرض للهزيمة فى مباراة وحيدة.