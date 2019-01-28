الزمالك أمام سبورتنج ..وبطل البحرين أمام الصيد بالبطولة العربية لسيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الإثنين، 3 مواجهات قوية فى ثان أيام البطولة العربية العشرون لأندية سيدات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تستمر حتى يوم الثالث من فبراير المقبل.
تشهد منافسات اليوم لقاءات بين كلا من ، الصفاقسى التونسى مع الدفاع الحسنى المغربى فى الثالثة عصرا و المحرق البحرينى مع الصيد فى الخامسة مساءا، بينما يلتقى الزمالك مع سبورتنج فى السابعة مساءا.
فيما تقام غدا الثلاثاء مواجهات اليوم الثالث بلقاءات بين كلا من، الصفاقسى التونسى مع المحرق البحرينى و سبورتنج المصرى مع الدفاع المغربى والصيد مع الأهلى.
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