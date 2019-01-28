شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعسكر 48 ساعة ببرج العرب استعدادا لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على طلب عادل عبد الرحمن المدير الفنى للفريق لإقامة معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق برج العرب لمزيد من الانسجام ووضع برنامج مصغر للاعبين على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها 3 فبراير المقبل ضمن مباريات الأسبوع 21 .

واكتملت القوة الضاربة لفريق سموحة بعودة عمرو بركات ودخوله فى فورمة المباريات.

أشاد عادل عبد الرحمن بالروح والاصرار لدى لاعبى سموحة خلال التدريبات اليومية وحرصهم على تنفيذ الجمل التكتيكية التى يسعى الجهاز الفنى لتنفيذها خلال التدريبات مؤكدا أنه سيعكف خلال المعسكر على علاج بعض الأخطاء الدفاعيه وكذلك تنفيذ بعض الجمل الهجومية والتى من شأنها زيادة القوة الهجومية للاعبين .