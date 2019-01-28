بطولة المغرب: الوداد البيضاوي بطلاً للخريف

اسماء السيد - الرباط : توج الوداد الرياضي البيضاوي بلقب الخريف، الفخري، برصيد 30 نقطة، وذلك في أعقاب فوزه، الأحد، على ضيفه الكوكب المراكشي، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، بثلاثة أهداف لواحد، لحساب الدورة الـ15 من البطولة الاحترافية المغربية.

وكان الفريق المراكشي سباقاً للتهديف عن طريق لاعبه عبد الإله عميمي (الدقيقة 7)، قبل أن يقلب الوداد البيضاوي الطاولة على مستضيفه، في الشوط الثاني، بتسجيل ثلاثة أهداف، تناوب على تسجيلها كل من محمد أوناجم (الدقيقة 48)، أشرف داري (الدقيقة 83) ويحيى جبران (الدقيقة 85).

وفاز الوداد الرياضي خلال الشطر الأول من البطولة الاحترافية المغربية في 9 مباريات وتعادل في 3 وانهزم في 3، بنسبة عامة من الأهداف ناهزت زائد 12.

ويسعى الوداد الرياضي، منذ عودة التونسي فوزي البنزرتي مدرباً، إلى العودة إلى السكة الصحيحة، خصوصاً بعد فترة الفراغ التي مر منها، بعد رحيل البنزرتي لتدريب المنتخب التونسي، كلفته الخروج من دوري أبطال أفريقيا 2018، وكأس زايد للأندية العربية البطلة.

ويلعب الوداد الرياضي، حالياً، على واجهتين: البطولة المغربية التي تصدر شطرها الأول، متبوعاً بحسنية أغادير، في المركز الثاني، ويوسفية برشيد، في المركز الثالث؛ فيما يتصدر المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد جولتين، بثلاث نقط، بفارق الأهداف عن باقي فرق المجموعة: ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا وأسيك ميموزا الإيفواري ولوبي ستارز النيجيري.

ويسعى الوداد الرياضي، الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في دوري أبطال أفريقيا، إلى تكرار إنجاز 2017، حيث توج بطلاً للقارة في هذه المسابقة. فيما يسعى، على الصعيد المحلي، إلى التتويج ببطولة المغرب، التي احتل وصافتها، خلال الموسم الماضي، بعد أن آلت إلى فريق اتحاد طنجة، لأول مرة في تاريخه.

