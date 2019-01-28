شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج: بيراميدز يرغب في ضم شديد قناوي.. وشرط واحد للموافقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، عن تلقي ناديه عرضًا شفهيًا من نادي بيراميدز يطلب خلاله ضم أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
أشار مهدي خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة علي شاشة "الأولي" إلي أن الموافقة علي العرض متوقفه علي تعاقد الإنتاج مع ظهير أيسر بديل لقناوي خلال الساعات المقبلة وقبل غلق باب القيد.
أردف مدير الكرة حديثه، مؤكدًا أن مختار مختار المدير الفني للانتاج تلقي عروضًا من المصري وسموحة والمقاصة الا إنه رفض وقرر الاستمرار مع الانتاج.
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