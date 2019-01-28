شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يواجه سيراميكا وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض في الثانية والنصف ظهر اليوم، الاثنين، فريق الانتاج الحربي مباراة ودية مع سيراميكا كليوباترا علي ستاد المصانع الحربية بصلاح سالم. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام. وتعادل الإنتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام.

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