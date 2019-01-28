شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: الأهلى اتفق وديًا مع الإنتاج علي ضم عامر عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن هناك اتفاق ودي مع الأهلي بحصول الأخر علي خدمات عامر عامر حارس مرمي الإنتاج في نهاية الموسم.

أوضح مهدي خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة علي شاشة "الأولي" أن عامر عامر تلقي عديد من العروض سواء الداخلية أو الخارجية أبرزها من أندية سعودية في الفترة الحالية، إلا أن إدارة الإنتاج اقنعت الحارس بالاستمرار وتجديد تعاقده حتي يستفيد النادي ماديًا في حالة رحيله.

تابع مدير الكرة بالإنتاج إنه من المتوقع انتقال عامر عامر للأهلي أو احد الاندية الكبري في نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن الحارس سينضم لمعسكر المنتخب المقبل.