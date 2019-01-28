شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا استمرار طارق حامد وعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير مرتضي المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، استمرار الثنائي طارق حامد وعبد الله جمعة مع الفريق بشكل رسمي مع الأبيض من أجل مواصلة مشوار المنافسة علي البطولات هذا الموسم حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

وقال المشرف علي الكرة بنادي الزمالك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"لا نية للتفريط في طارق حامد او عبدالله جمعة او اي لاعب من القوام الاساسي للفريق مهما كانت المغريات .. الحفاظ على استقرار وانسجام الفريق من اولوياتنا لتحقيق البطولات".



