شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرماية تطير للمشاركة فى بطولة هولندا المفتوحة لـ "ضغط الهواء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير صباح اليوم الإثنين الدفعة الأولى من منتخب الرماية للمشاركة فى بطولة هولندا المفتوحة لـ "ضغط الهواء" المقرر إنطلاقها يوم 30 يناير الجارى وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل .
وتضم قائمة اللاعبين فى الدفعة الأولى كلا من هدير مخيمر ومريم رمضان وشيماء حشاد ودينا العيسوى ودينا عصمت ومحمد عبد القادر، بالإضافة إلى عفاف الهدهد التى تقرر مشاركتها فى المنافسة ، بينما يغيب سيف أبو سنة لظروف الدراسة الجامعية .
بينما يطير غدا الدفعة الثانية التى تضم كلا من ، حمادة طلعت والزهراء شعبان ويوسف حلمى وحافظ جمال وأحمد عصمت وأسامة السعيد وسامى عبد الرازق وأميرة فتوح.
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