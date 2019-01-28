شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرماية تطير للمشاركة فى بطولة هولندا المفتوحة لـ "ضغط الهواء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير صباح اليوم الإثنين الدفعة الأولى من منتخب الرماية للمشاركة فى بطولة هولندا المفتوحة لـ "ضغط الهواء" المقرر إنطلاقها يوم 30 يناير الجارى وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل .

وتضم قائمة اللاعبين فى الدفعة الأولى كلا من هدير مخيمر ومريم رمضان وشيماء حشاد ودينا العيسوى ودينا عصمت ومحمد عبد القادر، بالإضافة إلى عفاف الهدهد التى تقرر مشاركتها فى المنافسة ، بينما يغيب سيف أبو سنة لظروف الدراسة الجامعية .

بينما يطير غدا الدفعة الثانية التى تضم كلا من ، حمادة طلعت والزهراء شعبان ويوسف حلمى وحافظ جمال وأحمد عصمت وأسامة السعيد وسامى عبد الرازق وأميرة فتوح.