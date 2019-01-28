شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2001 يواجه إمبابه ودياً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين ثاني المباريات الودية اليوم أمام فريق إمبابة، خلال معسكره المقام فى الوقت الحالى، بعدما واجه أمس البنك الأهلي فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2021 .

ويضم المعسكر 30 لاعبا هم محمد صابر ومحمد هيثم المغربي وحمزة علاء عبدالله والعربي بدر مختار ومحمد أشرف فتحي (الأهلي) وعبدالرحمن العشري وعبد الله عادل عزت وزياد محمد كمال والسعيد يحى السيد وحسام محمد حسين وأحمد مسعد كامل (إنبي) وأحمد عيد محمد وحسام أشرف ومحمد محمود عوض (الزمالك) ومحمود عباس (بتروجت) ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وأحمد هاني عنتر (طلائع الجيش) وايهاب حسن العايدي (المصري) وفارس محمد السيد (سموحة) وحسام حسن علي (عزل المحلة) وحسام ياسين ومحمد أيمن (بترول أسيوط) ومحمود صابر عبد المحسن (نجوم المستقبل) ونادي حسن (الأوليمبي) وإبراهيم عادل علي (بيراميدز) ومحمود جمال عبد الباري (وادي دجلة) ومحمد مصطفى "حيدا" (سيراميكا كليوباترا) وزياد محمد طلبة وسالم محمد (المقاولون).