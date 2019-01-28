اتحاد الكرة يعلن حكام "الأهلي ودجلة".. و"الإسماعيلي والاتحاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقمي التحكيم لمباراتي وادي دجلة أمام الأهلي، والإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

ويقود مباراة وادي دجلة والأهلي تحكيميًا طاقم مكون من: أحمد الغندور كحكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام، وهاني عبد الفتاح، مع وجود محمد عبد الحافظ حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمد سلام حكمًا خامسًا.

ويلعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الخامسة من مساء اليوم الاثنين حيث يحتل الدراويش المركز الـ15 بجدول الترتيب أما الاتحاد السكندري فيتواجد بالمركز الـ17.

ويتولى إدارة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري تحكيميًا طاقم مكون من: جهاد جريشة حكم رئيسي، ويعاونة هاني خيري، شريف عبدالله، والحكم الرابع أحمد عبد السميع، وكل من عبدالعزيز السيد، وحسن السندبيسي حكمًا خامسًا.

ويمتلك الأهلي 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وفي المقابل يمتلك وادي دجلة 20 نقطة في المركز الـ16، قبل مباراة الفريقين في الثامنة مساءًا.