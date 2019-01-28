رياضة | صور مباراة الأهلي والدفاع الحسني الجديدي المغربي في البطولة العربية لسيدات الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الأهلي والدفاع الحسني الجديدي المغربي في البطولة العربية لسيدات الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت سيدات الأهلي على سيدات الدفاع الحسني الجديد المغربي في البطولة العربية لأندية السيدات بنتيجة 3 صفر على ملاعب الصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي الشوط الأول 25/11 و 25/14 و 25/20 .

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