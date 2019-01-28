رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين والموافق 28 يناير 2019، عدداً من المباريات القوية وبالتحديد في بطولة كأس أمم آسيا المقامة حالياً على ملاعب دولة الإمارات حيثُ يلتقي اليابان مع إيران في نصف النهائي.

كما تُستكمل باقي مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لذا؛ نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها:

كأس آسيا:

- إيران × اليابان:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 عصراً بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2 HD بصوت المعلقين علي محمد علي+ حسن العيدروس

الدوري المصري:

- الإسماعيلي × الاتحاد السكندري:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت بتعليق محمد الغياتي

- وادي دجلة × الأهلي:

اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت بتعليق مؤمن حسن

الدوري السعودي:

- الباطن × الفيصلي:

اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD ودوري بلس 1 بصوت عبد العزيز الزيد - يوسف سلطان

- النصر × أحد:

اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA SPORT +1 ودوري بلس 1 بصوت المعلقين؛ جعفر الصليح - عبدالله الغامدي

- الوحدة × الحزم:

اليوم في تمام الساعة الـ5:50 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports HD+2 ودوري بلس 2 بصوت المعلقين: سعد يحي - عبد العزيز هوساوي

التعاون × الأهلي:

اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD وقناة دوري بلس 1 بصوت المعلقين: أحمد النفيسة - سمير المعيرفي