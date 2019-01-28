رياضة | مهاجم سموحة يفتح النار على طارق يحيى: "العدل غاب في وجوده"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم سموحة يفتح النار على طارق يحيى: "العدل غاب في وجوده" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد احمد حسن مكي مهاجم نادي الجونة طلعت يحيى مديره الفني السابق بنادي سموحة قبل أن ينتقل معارًا إلى نادي الجونة.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "وجدت معاملة من طارق يحيي لم أكن أتوقعها، لم يساعدني للعودة للملعب بعد التعافي من الإصابة".

وتابع: "لم يكن يتعامل معي بشكل جيد داخل أرض الملعب، لم يكن يدفع بي في المباريات أو يحاول إعادتي للأجواء، هذه كانت المرة الأولى لي للتعامل مع طارق يحيي كمدرب".

وأضاف: "توقعت أن يتغير الأمر مع الوقت ولكن هذا لم يحدث، كنت أشارك 90 دقيقة في المباريات الودية ويقوم بالحديث مع المسئولين انني لست جاهزًا رغم أنني أشارك، كان لديه هدف لا أعلمه، من الجائز أن يكون هناك رغبة لديه في ضم لاعب جديد وهو ما حدث باستقدام باسم مرسي".

واستكمل مكي: "العدل كان غائب في سموحة خلال تواجد طارق يحيى في الجهاز الفني، لم ألاحظ وحدي هذا الأمر وكان الجميع يلاحظه".

واختتم اللاعب تصريحاته: "فوجئت بأول مباراة له مع سموحة ضد بتروجت أنه يمنح الفرصة للاعب صغير السن صاحب قدرات عالية ولكن لا يملك الخبرة الكافية، لم يدفع بي رغم تأخرنا في النتيجة ووقتها علمت أنه لا يريدني في الفريق".