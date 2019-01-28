رياضة | جريزمان يفاجئ أتلتيكو مدريد بطلب غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يفاجئ أتلتيكو مدريد بطلب غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني إدارة ناديه بطلب قوي من أجل مستقبل الفريق.

وكشفت تقارير صحفية عن طلب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد الاسباني من إدارة ناديه التعاقد مع ميسي الجديد في الفترة المقبلة.

ورشح جريزمان لاعب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً يدعى بييترو بيليجري ويعد أفضل جوهرة في الكرة الإيطالية في الوقت الحالي.

وبدأ بيليجري مسيرته في الدوري الإيطالي مع جنوى عندما كان في سن الخامسة عشر وأظهر شخصية عظيمة و تطور بدني مذهل بالنسبة للاعب في سنه علما بأنه يلعب حاليا في الدوري الفرنسي مع موناكو.

ويجيد بيليجري اللعب في مركز رأس الحربة و يبلغ طوله 1.90 م و قد يكلف خزينة النادي الإسباني 25 مليون يورو فقط.

وكشفت بعض التقارير عن ترحيب اللاعب الملقب بميسي الإيطالي بفكرة الذهاب لليجا من بوابة أتلتيكو مدريد في الفترة القادمة.