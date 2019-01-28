رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الإسماعيلي على ملعبه نظيره الاتحاد الاسكندري وذلك اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة. ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل مثلهما وخسر 6 مواجهات. بينما على الجانب الآخر؛ يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر في ترتيب جدول برصيد 20 نقطة حيث لعب 19 مباراة وفاز في 4 مباريات وتعادل 8 وخسر 7 مواجهات. وستكون مباراة الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة. ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر من مباراة الاتحاد والإسماعيلي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.

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