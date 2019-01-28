رياضة | مدرب المنتخب السابق يوجه صدمة قوية لـ"عبد الله السعيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب السابق يوجه صدمة قوية لـ"عبد الله السعيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق والكوكب السعودي الحالي، عن اللاعبين الذي ينضح بإنضمامهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال "نبيه" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " يجب إنضمام حسين الشحات لمنتخب مصر هو لاعب جيد، لم يكن له مكانًا في المنتخب خلال فترة "كوبر"، ولكن أعتقد أنه يستطيع المشاركة مع أجيري ممكن على حساب تريزيجيه".

وأضاف: " رمضان صبحي أيضًا إذا استمر في المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي قد يكون له مكانًا في منتخب مصر، وكذلك محمود علاء خاصة وأنه يقدم عروض قوية مع الزمالك".

وتابع: " لا يمكنني ترشيح أوباما وعبد الله السعيد للإنضمام لمنتخب مصر لأن طريقة أجيري لا تناسبهما تمامًا، والله أعلم ممكن يفكر في ضمهما مستقبلًا".

أكد أسامة نبيه مدرب الكوكب السعودي على صعوبة مهمة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي "أجيري"، متمنيًا تتويج منتخب الفراعنة بلقب بطولة أمم إفريقيا.

وقال : "الله يكون في عون الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر، لأن الفترة الحالية صعبة وهناك عملية إحلال وتجديد، وسقف طموحات الجمهور ارتفع بشكل كبير".

وأضاف: "الجهاز الفني الحالي للمنتخب الوطني جهاز محترم ويؤدي بشكل رائع، ولكن إقامة بطولة أمم إفريقيا في مصر يزيد صعوبة مهمته خاصة وأن الطموحات أصبحت أكبر".

وأتم: " وصلنا لنهائي أمم إفريقيا 2017، والآن أصبح طموحات الجمهور التتويج بلقب البطولة القارية، والعودة لريادتنا الإفريقية مرة أخري".