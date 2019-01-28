رياضة | عاجل.. مارتن لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي أمام دجلة.. ومفاجأة وحيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مارتن لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي أمام دجلة.. ومفاجأة وحيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره وادي دجلة في المباراة التي ستقام في الثامنة من مساء اليوم على ستاد بترو سبورت في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم نيدفيد - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي مع وادي دجلة مساء اليوم الإثنين، ويأتي ذلك ضمن مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وستقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل 3 وخسر 3 مباريات.

وستكون مباراة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت بصوت مؤمن حسن وقناة النيل للرياضة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي مع وادي دجلة اليوم عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.