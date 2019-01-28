رياضة | تعرف على سر تفوق كريستيانو رونالدو (مفاجأة)

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أزاح مايكل كليج، ابن ميك كلج، مدرب اللياقة السابق لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي النقاب عن سر تألق نجم ريال مدريد السابق.

وقال ابن مدرب اللياقة السابق لكريستيانو رونالدو :" الدون كان يعلم أنه سيتربع على عرش كرة القدم".

وتابع مايكل كليج :" رونالدو كان يردد دائما أنه سيصبح أفضل لاعب في العالم. لماذا؟ لأنه وضع هذا الهدف نصب عينيه، وفي قلبه، وخلال تدريباته".

وأشار كليج إلى أن نجم اليوفي اتخذ مجموعة من الخطوات لتحقيق تلك الغاية، إذ تعاقد مع أخصائي تغذية ليعمل معه بشكل خاص، إلى جانب عدد من المهنيين المتخصصين في كل مجال.

وواصل:" كان يملك مدربا خاصا بتسديد الركلات الحرة، ومدربا خاصاً في صالة الألعاب الرياضية، ومدربا خاصا لتمارين القوة واللياقة البدنية".

وأشاد كليج نجم اليوفي وذكائه في التعامل مع طاقم متنوع ومختلف ليتمكن من تطوير أدائه ومستواه، قائلاً: "هذا ما جعل منه الأفضل في عالم المستديرة".

وعمل كليج مع فريق مانشستر يونايتد لأكثر من 10 سنوات، كمدرب للياقة البدنية، عمل حينها مع رونالدو، وساهم في تطوير مستواه.