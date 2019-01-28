رياضة | موقعة الكبار.. موعد مباراة اليابان وإيران في كأس آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقعة الكبار.. موعد مباراة اليابان وإيران في كأس آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد هزاع بن زايد مباراة من العيار الثقيل بين اليابان وإيران وذلك في إطار منافسات الدور نصف النخائي من بطولة كأس أمم آسيا، مساء اليوم الإثنين.

وتلعب مباراة اليابان وإيران في البطولة الآسيوية مساء اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر مباراة نارية بين منتخب اليابان الذي تأهل لهذا الدور عقب تخطي عقبة فيتنام بهدف نظيف ومنتخب إيران فقد صعد للدور نصف النهائي بعد الفوز على الصين بثلاثية نظيفة.

وستكون مباراة إيران واليابان في الدور قبل النهائي من بطواة كأس آسيا مذاعة عبر البث النباشر والحي على قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2 HD بصوت المعلقين علي محمد علي وحسن العيدروسي.

وتقابل المنتخبان من قبل في 11 مباراة حيث فاز منتخب إيران في 5 مواجهات بينما تغلب عليه منتخب اليابان في 3 مباريات وتعادلا معاً 3 مباريات.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة إيران واليابان في نصف نهائي كأس آسيا 2019 عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.