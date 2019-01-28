رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع وادي دجلة مساء اليوم الإثنين، ويأتي ذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وستقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل 3 وخسر 3 مباريات.

وستكون مباراة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت بصوت مؤمن حسن وقناة النيل للرياضة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي مع وادي دجلة اليوم عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.