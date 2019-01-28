رياضة | عاجل.. رد ناري من إدارة المصري على إبراهيم حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد ناري من إدارة المصري على إبراهيم حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري على تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بنادي بيراميدز، عن بكاء إيهاء جلال مدرب المصري الحالي فرحًا بالتعادل مع بيراميدز.

وقال "عمار" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "يربطني علاقة جيدة مع إبراهيم وحسام حسن، ولكن لا نتمنى أن تصريحاتهما تطول الجهاز الفني للمصري".

وأضاف: " العلاقة مع التوأم انتهت والصفحة اغلقت، ولكن كرامة مديرنا الفني من كرامة مجلس الإدارة والنادي".

وتابع: " تصريحات إبراهيم حسن قد تكون خرجت منه في لحظة غضب، ولكننا نكن كل التقدير والاحترام لإيهاب جلال ولن نقبل بأي تطاول أو اهانة ضده من أي شخص".

وأتم تصريحاته: " نحن لا نتدخل في أمور الأندية الأخرى، ونتمني ألا يتدخل أحدًا في شؤوننا".