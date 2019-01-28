رياضة | مدرب دجلة لـ"الخليج 365 الرياضي": مصطفى طلعت إضافة لنا.. ومشاركته تعود لجونيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب دجلة لـ"الخليج 365 الرياضي": مصطفى طلعت إضافة لنا.. ومشاركته تعود لجونيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد عبد الواحد مدرب فريق وادي دجلة، بعودة مصطفى طلعت إلى صفوف الفريق مرة أخرى، عقب توقيعه اليوم لمدة موسم ونصف مع الفريق الدجلاوي.

وكان طلعت قد فسخ تعاقده مع فريق حرس الحدود بالتراضي بعد خروجه من حسابات طارق العشري.

وأكد عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن مصطفى طلعت إضافة للفريق وأنه متواجد بقائمة الفريق المواجهة لأهلي غدا بالدوري العام، مشيرا إلى أن مشاركته من عدمها تعود للمدير الفني تاكيس جونيس.

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة دجلة

أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة غدا الاثنين في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعباً هم : -

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي؛ محمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، عمرو السولية، وهشام محمد، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وأحمد حمودي، وجيرالدو، صلاح محسن.

وشهدت القائمة مفاجأة بعودة اللاعب جيرالدو بعد تعافيه الكامل من الإصابة في الفترة الماضية.