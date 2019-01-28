رياضة | عصام الحضري: جلسة غدًا مع "الطويلة" لحسم انتقالي للنجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام الحضري: جلسة غدًا مع "الطويلة" لحسم انتقالي للنجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي السابق، الشكر لمجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، وكذلك علي أبوجريشة المستشار الرياضي للنادي، ومحمود عثمان بعد إنهاء تعاقده مع النادي بهدوء.

وقال "الحضري" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " اشكر مسؤولي الاسماعيلي وعلي رأسهم إبراهيم عثمان ومحمود عثمان وعلي أبوجريشة، بعد إنهاء تعاقدي مع النادي بطريقة لائقة وبهدوء تام".

وأكد الحضرى أنه حرر مخالصة مالية لنادى الإسماعيلى وحصل على الاستغناء الخاص به، مشددًا على أن الأمور انتهت بهدوء بينه وبين إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش دون حدوث أى مشاكل.

وتابع: " سيكون هناك جلسة في الثامنة مساء غدًا الاثنين مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لحسم إنتقالي لصفوف النادي بعد الإتفاق على كافة الأمور التعاقدية خلال الأيام الماضية".

وأكد "الحضري" على استعداده على توقيع عقود لمدة 3 مواسم مع النجوم

وكان عصام الحضري قد أعلن انتهاء علاقته مع الإسماعيلي بشكل رسمي، واقترابه من الانتقال لصفوف النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.